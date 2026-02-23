Niger : Plusieurs dizaines de terroristes neutralisés en une semaine

Entre le 9 et le 15 février 2026, les opérations conjointes menées sur le terrain par les troupes, appuyées par des frappes aériennes coordonnées, ont permis de neutraliser 43 terroristes et d’interpeller 28 suspects ainsi que des complices présumés de groupes armés, selon le dernier bulletin du Centre intégré de coordination des opérations, publié le 17 février et relayé par Le Sahel.

Ces interventions ont également donné lieu à d’importantes saisies d’armement, notamment des armes, chargeurs et munitions. Les forces engagées ont par ailleurs mis la main sur un volume significatif de matériels logistiques sensibles : 5452 baguettes de dynamite, 68 rouleaux de cordeau détonant, plus de 68000 litres de carburant de contrebande, ainsi que des centaines de milliers de comprimés jugés nocifs et destinés à des réseaux criminels.

Le CICO indique en outre qu’une baisse notable des incidents liés aux engins explosifs improvisés a été observée par rapport à la semaine précédente (du 2 au 8 février). Cinq EEI ont été détectés puis neutralisés durant la période considérée.

A l’échelle nationale, la situation sécuritaire demeure globalement sous contrôle, souligne l’institution, qui assure que les forces poursuivent leurs opérations de sécurisation et de stabilisation. Celles-ci restent pleinement mobilisées pour consolider les résultats obtenus et préserver l’intégrité du territoire national.