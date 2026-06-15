Mali : Elimination d’un chef jihadiste lors d’une frappe de drone

L’armée malienne a annoncé avoir neutralisé un chef terroriste de premier plan lors d’une opération menée par drone dans l’ouest du pays.

Dans un communiqué publié dimanche, l’état-major a indiqué que le chef jihadiste, connu sous les alias d’Oumar Kéréna, Farouk et Housseini Mawdo, a été localisé dans la localité de Mougnan avant d’être éliminé au cours d’une frappe de drone qualifiée de « précise » et « ciblée ».

Selon les autorités militaires, l’intéressé appartenait au Mouvement pour l’unification et le jihad en Afrique de l’Ouest (Mujao) et occupait des fonctions stratégiques au sein de l’organisation. Il avait notamment dirigé la zone de Serma avant de coordonner des activités terroristes dans plusieurs secteurs opérationnels couvrant les régions de Sikasso et de Koutiala, dans le sud du Mali, ainsi qu’une partie du territoire burkinabè.

L’armée malienne a réaffirmé sa détermination à poursuivre les opérations de lutte contre le terrorisme et à démanteler les groupes armés actifs sur l’ensemble du territoire national.

Depuis plusieurs années, le Mali est confronté à une insécurité persistante, alimentée par des groupes jihadistes affiliés notamment à Al-Qaïda. Ces organisations multiplient les attaques contre les forces de sécurité et ciblent également des infrastructures économiques, notamment des convois de carburant et des sites industriels et miniers.