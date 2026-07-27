Soudan : L’armée rouvre un axe stratégique vers El-Obeid et freine l’avancée des paramilitaires

L’armée soudanaise a annoncé avoir repris le contrôle d’une autoroute stratégique reliant Khartoum à El-Obeid, importante ville du centre du Soudan. Cette avancée marque un revers pour les Forces de soutien rapide (FSR), dont les positions ont été repoussées vers l’ouest, éloignant ainsi la menace qui pesait sur la capitale de l’État du Kordofan-Nord.

Selon des sources sécuritaires, cette opération permet de rouvrir un deuxième corridor logistique vers El-Obeid et les régions situées au-delà. Depuis plusieurs mois, les FSR concentraient des combattants aux abords de la ville en préparation d’une offensive d’envergure.

El-Obeid occupe une position clé dans le dispositif territorial soudanais. Son réseau routier nord-sud relie Khartoum au reste du Kordofan, tandis que l’axe est-ouest assure la liaison entre les zones contrôlées par les FSR au Darfour et les territoires sous contrôle de l’armée dans le centre et l’est du pays.

Malgré cette reprise, la route reliant directement Khartoum demeure interdite aux civils. Depuis le début du conflit, les habitants dépendent principalement de la route orientale passant par l’État du Nil Blanc, régulièrement ciblée par des attaques de drones attribuées aux paramilitaires.

Déclenchée en avril 2023, la guerre entre l’armée soudanaise et les FSR a provoqué une catastrophe humanitaire majeure. D’après certaines estimations, le conflit aurait fait près de 200.000 morts et contraint plus de 11 millions de personnes à quitter leur foyer, faisant du Soudan le théâtre de la plus grave crise humanitaire mondiale, selon les Nations unies.

A El-Obeid, la situation reste particulièrement préoccupante. La ville, qui compte habituellement environ 500.000 habitants, a vu sa population quasiment doubler avec l’arrivée massive de déplacés. L’ONU souligne qu’une grande partie des habitants ne dispose toujours pas d’un accès régulier à l’alimentation et avait récemment mis en garde contre le risque de nouvelles exactions comparables à celles perpétrées lors de l’attaque des FSR contre El-Fasher, au Darfour, en octobre 2025.

Depuis avril 2023, le Soudan connait un affrontement entre le général Abdel Fattah al-Burhan, commandant en chef des Forces armées soudanaises (FAS) qui dirige le gouvernement installé à Port-Soudan et représente l’armée régulière et le général Mohamed Hamdan Dagalo, dirigeant des Forces de soutien rapide (FSR), une puissante force paramilitaire issue des milices janjawids du Darfour.