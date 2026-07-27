Burkina Faso : Plusieurs tonnes d’or produites et collectées au premier semestre 2026

Le Burkina Faso a enregistré des performances encourageantes dans son secteur aurifère au cours du premier semestre 2026. Les mines industrielles ont produit environ 26 tonnes d’or, tandis que la Société nationale des substances précieuses (SONASP) a collecté près de 29 tonnes issues de l’exploitation artisanale et semi-mécanisée, selon les autorités.

Cette collecte représente plus de 64 % de l’objectif annuel fixé à 45 tonnes pour la SONASP. Ces résultats ont été dévoilés lors de l’évaluation à mi-parcours des performances du ministère en charge des Mines, dont le taux global d’exécution des activités atteignait 61,7 % au 30 juin 2026.

Dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau Code minier, les autorités ont annoncé la création de neuf nouvelles coopératives minières artisanales ainsi que la délimitation de quatre couloirs destinés à encadrer les activités d’exploitation artisanale.

Le gouvernement entend également intensifier ses efforts pour assainir la filière aurifère. Les responsables ont réaffirmé leur détermination à lutter contre les réseaux de commercialisation frauduleuse de l’or, tout en renforçant les dispositifs de contrôle, de pesée et de traçabilité de la production nationale.

A l’issue de cette revue semestrielle, les autorités ont jugé les performances du département des Mines « globalement satisfaisantes ». Elles estiment que les mesures engagées permettront d’accélérer les réformes en cours et de consolider le développement des secteurs des mines et de l’énergie, considérés comme des piliers de l’économie burkinabè.