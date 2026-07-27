Kenya : Une attaque d’Al Shabab repoussée à Fino

Les forces de sécurité kényanes ont repoussé, vendredi soir, une attaque attribuée à des combattants présumés du groupe jihadiste Al Shabab contre un camp de sécurité situé à Fino, dans le comté de Mandera, au nord-est du Kenya, à proximité de la frontière avec la Somalie.

Dans un communiqué publié samedi, la police kényane a indiqué qu’un nombre indéterminé d’assaillants avait pris pour cible le camp avant d’être contraint à la retraite après une riposte rapide des forces de sécurité.

L’attaque a fait un blessé civil. Un élève, touché par balle à l’abdomen, a été évacué vers un établissement de santé où son état est considéré comme stable, selon les autorités. Une vaste opération de ratissage a été engagée pour sécuriser le secteur et retrouver les assaillants.

Des témoins ont affirmé que les premiers tirs ont éclaté entre 18h00 et 19h00 (15h00-16h00 GMT). Environ une heure plus tard, une attaque similaire a été signalée dans une localité voisine, tandis que d’intenses échanges de tirs ont également été entendus dans un autre secteur proche, alimentant les craintes d’une série d’actions coordonnées dans cette région frontalière régulièrement ciblée par les combattants d’Al Shabab.