Soudan : Des drones des FSR frappent El-Obeid après la reprise d’un axe stratégique par l’armée

Les Forces de soutien rapide (FSR) ont lancé, lundi à l’aube, une attaque de drones contre la ville d’El-Obeid, dans le centre du Soudan, quelques heures après la reprise par l’armée d’une autoroute stratégique reliant cette cité à Khartoum. Cette offensive est perçue comme une riposte à l’avancée des forces gouvernementales dans l’État du Kordofan-Nord.

Selon des sources militaires, l’armée soudanaise est parvenue, après plusieurs jours d’opérations, à repousser les paramilitaires vers l’ouest et à reprendre le contrôle de l’axe routier de 400 kilomètres reliant la capitale à El-Obeid. Cette victoire permet de rouvrir un second corridor d’approvisionnement vers la ville et les régions voisines, renforçant ainsi les capacités logistiques des forces gouvernementales.

Les frappes de drones ont visé deux bâtiments publics, endommageant les locaux de l’Association des avocats ainsi qu’une agence de la Banque agricole du Soudan. Aucun décès n’a été signalé dans l’immédiat.

Ville stratégique située au carrefour des principaux axes routiers du centre du pays, El-Obeid relie, du nord au sud, Khartoum au reste du Kordofan, et d’est en ouest les territoires contrôlés par les FSR au Darfour aux zones tenues par l’armée. Assiégée d’avril 2023 à février 2025, la ville est au cœur d’une bataille pour le contrôle des lignes d’approvisionnement.

Si la route vers Khartoum reste fermée aux civils, la reprise de cet axe est accueillie avec soulagement par une partie des habitants, qui espèrent une amélioration de l’acheminement des marchandises. « Les frappes de drones ne sont que des soubresauts. Chaque fois que l’armée progresse, les FSR ripostent », témoigne une résidente d’El-Obeid.

Selon les Nations unies, les attaques de drones menées par les deux camps ont fait plus d’un millier de morts dans la région du Kordofan depuis le début de l’année. L’organisation avait également alerté sur le risque de nouvelles atrocités à El-Obeid, comparables à celles commises lors de la prise d’El-Fasher par les FSR en octobre 2025.

Le conflit, qui oppose depuis avril 2023 l’armée soudanaise aux FSR, aurait déjà causé environ 200.000 morts et déplacé plus de 11 millions de personnes. L’ONU estime que 33 millions de Soudanais ont aujourd’hui besoin d’une aide humanitaire.