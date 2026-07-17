Ouagadougou : L’Union africaine presse le Burkina Faso de relancer la transition politique

L’Union africaine (UA) a appelé, jeudi, les autorités burkinabè à accélérer le retour à l’ordre constitutionnel en organisant des élections et en rouvrant l’espace politique, tout en réaffirmant sa volonté de maintenir le dialogue avec Ouagadougou et de soutenir le pays dans sa lutte contre le terrorisme.

En visite dans la capitale burkinabè, le président de la Commission de l’UA, Mahmoud Ali Youssouf, a rencontré le Premier ministre, Jean Emmanuel Ouédraogo, ainsi que le ministre des Affaires étrangères, Karamoko Jean-Marie Traoré. Aucune rencontre n’a toutefois eu lieu avec le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré.

À l’issue de ces entretiens, Mahmoud Ali Youssouf a rappelé que, malgré la suspension du Burkina Faso des instances politiques de l’organisation à la suite du coup d’État, l’Union africaine reste attachée au dialogue avec les autorités de transition. Il a également réaffirmé le soutien de l’organisation aux efforts du pays face à la menace terroriste et sa volonté de poursuivre les programmes de développement en cours.

Le responsable africain a toutefois insisté sur la nécessité de faire évoluer le processus politique. Selon lui, la transition doit conduire à la restauration des partis politiques, à une réouverture de l’espace démocratique et à l’organisation d’élections permettant un retour à l’ordre constitutionnel.

Mahmoud Ali Youssouf a également plaidé pour un rapprochement entre le Burkina Faso et la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao), que le pays a quittée en janvier 2025 avec le Mali et le Niger, avant de former la Confédération des Etats du Sahel (AES). Il a appelé à une coopération renforcée entre les organisations régionales afin de relever les défis communs.

Dans un communiqué, l’Union africaine a réaffirmé son attachement à la souveraineté, à l’unité et à l’intégrité territoriale du Burkina Faso. Elle a également indiqué que le Premier ministre burkinabè avait renouvelé le soutien de son gouvernement aux réformes institutionnelles de l’organisation continentale et à son objectif de renforcer son autonomie financière.

Cette visite s’inscrivait dans une tournée régionale du président de la Commission de l’UA, qui s’était auparavant rendu au Mali pour rencontrer les autorités de transition.