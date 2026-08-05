Tunisie : Tunis mise sur le renforcement de la coopération avec la Libye malgré les tensions sécuritaires

La Tunisie et la Libye poursuivent leurs efforts pour consolider leur coopération bilatérale, malgré la persistance de l’instabilité sécuritaire en Libye. Cette question a été au centre d’un entretien téléphonique tenu mercredi entre le ministre tunisien des Affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti, et le chargé de la gestion du ministère libyen des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Taher Al-Baour.

Les deux responsables ont convenu d’accélérer les préparatifs de la prochaine réunion bilatérale consacrée au développement des programmes de coopération économique. Selon un communiqué du ministère tunisien des Affaires étrangères, cette rencontre permettra d’examiner les moyens de renforcer les partenariats dans les domaines économique, technique, énergétique et des énergies renouvelables.

Au cours de leurs échanges, les deux ministres ont également passé en revue les perspectives d’approfondissement des relations entre Tunis et Tripoli. Mohamed Ali Nafti a réaffirmé le soutien de la Tunisie à la sécurité, à la stabilité et au développement de la Libye, plaidant pour une solution politique menée par les Libyens sous l’égide des Nations unies, dans le respect de l’unité et de la souveraineté du pays.

Cet entretien intervient alors que l’ouest de la Libye vient de connaître une nouvelle flambée de violence. Des affrontements entre groupes armés rivaux ont fait quatre morts et au moins dix blessés dans les villes de Sorman et de Zawiya, à une cinquantaine de kilomètres à l’ouest de Tripoli.

Les combats ont pris fin après le déploiement d’unités de la 52e brigade d’infanterie de l’Ouest, intervenues comme force neutre de maintien de la paix avec l’accord des deux camps. Les autorités ont indiqué que les routes, notamment l’axe côtier, avaient été rouvertes et que la situation était revenue au calme.

Les affrontements opposaient l’Appareil de lutte contre les menaces à la sécurité (SPA), rattaché au gouvernement d’union nationale dirigé par Abdelhamid Dbeibah à Tripoli, au 103e bataillon d’infanterie, placé sous l’autorité du ministère de la Défense.

La région de Zawiya, qui abrite l’une des principales raffineries de pétrole du pays, est régulièrement le théâtre de rivalités entre groupes armés impliqués dans des trafics, notamment de migrants et de carburant.

Ces violences illustrent les divisions persistantes d’une Libye toujours partagée entre le gouvernement reconnu par l’ONU à Tripoli et l’administration rivale de l’Est du maréchal Khalifa Haftar