Sénégal : La BAD débloque 35,4 millions de dollars pour appuyer les réformes des finances publiques

La Banque africaine de développement (BAD) a approuvé un financement de 20 milliards de francs CFA, soit environ 35,4 millions de dollars, destiné à accompagner le Sénégal dans le renforcement de la gestion de ses finances publiques, dans un contexte marqué par les défis liés à l’endettement.

Selon la BAD, cette enveloppe vise à soutenir les réformes engagées par les autorités sénégalaises, notamment en matière de mobilisation des recettes fiscales, de réformes structurelles, de gouvernance budgétaire et de transparence des finances publiques. L’institution panafricaine réaffirme ainsi son engagement à accompagner le pays dans la consolidation de sa résilience économique.

En parallèle, Dakar poursuit les discussions avec le Fonds monétaire international (FMI) en vue de la mise en place d’un nouveau programme de financement, après la suspension de sa précédente facilité de crédit.

Les autorités sénégalaises ont assuré qu’elles privilégieraient des solutions permettant de répondre aux exigences du FMI en matière de soutenabilité de la dette, sans recourir à un défaut de paiement. Dans cette perspective, le gouvernement devrait prochainement nommer la banque d’affaires Lazard comme conseiller financier chargé des questions relatives à la gestion de la dette.