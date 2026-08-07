Gabon : Le secteur minier au cœur de la stratégie de l’après-pétrole

Face au recul progressif de sa production pétrolière, le Gabon cherche à accélérer sa diversification économique. Le pays mise désormais davantage sur son potentiel minier pour soutenir sa croissance et réduire sa dépendance aux hydrocarbures. Les autorités prévoient ainsi la mise en exploitation de huit nouvelles mines à l’horizon 2030.

Le ministre des Mines, Sosthène Nguema Nguema, a indiqué que plusieurs projets sont actuellement à l’étude ou en préparation. Ils concernent notamment le fer, l’or et la potasse. Parmi les principales opérations envisagées figurent les gisements de Milingui, Baniaka, Mébaga et M’Bilan pour le fer, ainsi que celui d’Etéké pour l’or et un projet consacré à la potasse.

A travers cette offensive minière, le gouvernement ambitionne de faire passer la part du secteur dans le produit intérieur brut de 6 % actuellement à près de 20 % dans les prochaines années. Cette dynamique devrait également contribuer à la création de milliers d’emplois et au renforcement des recettes publiques.

La réalisation de ces objectifs dépend toutefois de la capacité du pays à moderniser ses infrastructures. Pour l’économiste Orphée Mouelé, l’amélioration du réseau routier et ferroviaire, des infrastructures portuaires ainsi que de l’offre énergétique constituent un préalable essentiel. Ces investissements doivent notamment permettre de réduire les coûts logistiques et de faciliter l’évacuation des minerais.

La société civile insiste, de son côté, sur la nécessité d’assurer une meilleure répartition des bénéfices issus de l’exploitation minière. L’ONG Éthique et Bonne Gouvernance estime que la réussite de cette politique devra se mesurer à ses effets sur le quotidien des populations et à sa capacité à générer des retombées sociales durables.

Libreville entend enfin privilégier la transformation locale des ressources extraites. L’objectif est de développer une véritable industrie minière nationale, d’augmenter la valeur ajoutée des exportations et de réduire progressivement la vulnérabilité de l’économie gabonaise aux fluctuations des revenus pétroliers.