Sénégal : 7,2 milliards de FCFA débloqués pour faire face à la soudure

Le Premier ministre sénégalais, Ahmadou Al Aminou La, a présidé jeudi 6 août une réunion interministérielle consacrée à la sécurité alimentaire et à la gestion de la période de soudure. A l’issue des échanges, le gouvernement a décidé de mobiliser en urgence une enveloppe de 7 202 737 225 FCFA destinée à renforcer l’assistance alimentaire et pastorale.

Les fonds devront être mis à disposition par le ministre de l’Economie, des Finances et du Plan au plus tard le 12 août. Ils seront répartis entre le Conseil national de Développement de la Nutrition, le Fonds de solidarité nationale pour les transferts monétaires, le Commissariat à la Sécurité alimentaire et la Direction de l’Élevage.

Pour garantir une mise en œuvre rapide des mesures arrêtées, le chef du gouvernement a demandé l’implication de plusieurs départements ministériels. Il a notamment chargé le Secrétaire général du Gouvernement de convoquer, avant le 30 août 2026, une session du Conseil national de Sécurité alimentaire.

Dans les territoires confrontés à des difficultés particulières, le ministre de l’Intérieur devra organiser, durant la semaine du 10 août, des Comités départementaux de Développement (CDD) à Bambey, Goudiry, Salémata et Ranérou. Ces rencontres devront permettre d’établir un diagnostic précis et documenté de la situation alimentaire.

Le gouvernement entend également coordonner l’action des partenaires techniques et financiers, des ONG et du secteur privé autour des priorités du Plan national de Résilience (PNR) 2026, avec un ciblage renforcé des populations vulnérables.

Sur le terrain, le ministre de l’Agriculture est appelé à déployer sans délai l’aide alimentaire d’urgence destinée aux populations identifiées, en tenant compte des conséquences des inondations. Le ministère de la Santé devra, pour sa part, intensifier le dépistage et la prise en charge de la malnutrition aiguë chez les enfants, tout en renforçant l’accompagnement nutritionnel des femmes enceintes et allaitantes.

Le ministre de l’Elevage devra enfin accélérer l’opération de sauvegarde du cheptel, à travers notamment l’achat et l’acheminement transparent et rapide des aliments pour bétail vers les zones déficitaires.