Burkina Faso : Traoré appelle à consolider la souveraineté nationale

A l’occasion du 66e anniversaire de l’indépendance du Burkina Faso, le président burkinabé Ibrahim Traoré a exhorté, mercredi 5 août, la population à redoubler d’efforts pour consolider la liberté et la souveraineté du pays.

Dans son message à la nation, le chef de l’Etat a salué la mémoire de la génération ayant porté l’indépendance, ainsi que celle des militaires et des figures historiques engagés contre le néocolonialisme. Pour lui, leur combat et leurs sacrifices doivent continuer de guider la marche du pays vers une indépendance qu’il juge encore à parachever.

Le capitaine Ibrahim Traoré a estimé que les aspirations nées au moment de l’indépendance avaient été progressivement contrariées par la persistance d’influences extérieures. Une situation qui, selon lui, a contribué à maintenir le Burkina Faso dans la pauvreté et à alimenter l’insécurité.

Il a par ailleurs rendu hommage aux forces de défense et de sécurité pour leurs opérations visant à restaurer l’autorité de l’État sur l’ensemble du territoire national.

Traoré a appelé ses compatriotes à renouer avec les principes de la Révolution démocratique et populaire, en privilégiant un modèle de développement davantage fondé sur les capacités et les ressources nationales. L’objectif affiché est de renforcer l’autonomie du pays et de bâtir un Burkina Faso plus solide et prospère.