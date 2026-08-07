Bénin : Le Sénat met en place son premier bureau

Le Sénat béninois poursuit son installation. La nouvelle chambre haute du Parlement a procédé, jeudi, à l’élection de son tout premier bureau, une étape décisive qui ouvre la voie au démarrage effectif de ses travaux. Cette désignation intervient après la validation de son règlement intérieur par la Cour constitutionnelle.

Le scrutin doit permettre de pourvoir les postes de président, de vice-président et de rapporteur. La Constitution fixe cependant des règles précises pour les deux premières fonctions. Elles sont réservées aux onze sénateurs de droit, parmi lesquels figurent les anciens présidents de la République Nicéphore Soglo, Boni Yayi et Patrice Talon, ainsi que d’anciens présidents de l’Assemblée nationale et de la Cour constitutionnelle. Le poste de rapporteur peut, lui, revenir à n’importe quel membre de la chambre.

La présence de Boni Yayi confère une dimension particulière à cette première séance. L’ancien chef de l’État avait dans un premier temps refusé de rejoindre cette institution, créée à la faveur de la révision constitutionnelle de décembre 2025. Il a finalement changé de position, invoquant l’évolution de la situation politique. Selon lui, le Sénat pourrait constituer un cadre de dialogue et de concertation dans un environnement institutionnel qu’il considère comme de plus en plus restreint.

Avec l’élection de son bureau, le Sénat achève ainsi sa phase de mise en place et entre dans une nouvelle séquence. Cette première composition dirigeante sera également scrutée pour les équilibres politiques qu’elle pourrait révéler au sein de la chambre haute.

Institué dans le cadre de la réforme constitutionnelle, le Sénat constitue désormais l’un des piliers du Parlement bicaméral béninois. Son fonctionnement et ses premières décisions permettront de mesurer progressivement la place qu’il entend occuper dans le paysage institutionnel du pays.