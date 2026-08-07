Soudan : Un responsable politique dénonce la démarche du Quintette sur le processus de paix

Le processus de médiation internationale au Soudan est de nouveau sous le feu des critiques. Babiker Faisal, chef du bureau exécutif de l’Alliance unioniste et membre influent de la coalition Somoud, accuse le mécanisme du Quintette de fragiliser les efforts destinés à réunir les acteurs soudanais autour d’une issue politique au conflit.

Dans une déclaration faite mercredi 5 août, le responsable politique estime que le Quintette s’est éloigné d’un accord prévoyant la mise en place d’un comité préparatoire chargé de poser les bases d’un dialogue politique inclusif. Ce comité devait notamment arrêter le format des discussions, leur agenda, la liste des participants et le calendrier, tout en garantissant un processus conduit par les Soudanais eux-mêmes.

Réunissant l’Union africaine, les Nations unies, l’Union européenne, la Ligue arabe et l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), le Quintette cherche à réduire les divergences entre les différentes forces politiques du pays.

Babiker Faisal critique toutefois les consultations récemment organisées à Addis-Abeba. Il reproche au mécanisme d’avoir invité des groupes et des personnalités sans critères suffisamment transparents, y compris, selon lui, des acteurs proches de l’armée. Une méthode qui, à ses yeux, porte atteinte au principe d’appropriation nationale du processus politique.

Les coalitions Somoud et Tasis, accompagnées d’autres organisations, ont d’ailleurs choisi de ne pas participer à ces consultations, en désaccord avec la démarche adoptée et la sélection des participants.

Le responsable accuse par ailleurs les dirigeants militaires de vouloir imposer un processus politique « fictif » tout en cherchant à consolider leurs positions sur le terrain face aux Forces de soutien rapide (FSR). Il estime qu’un éventuel succès militaire pourrait servir à renforcer la légitimité de l’armée et à modifier les rapports de force politiques.

Babiker Faisal plaide enfin pour une meilleure coordination des forces civiles, condition selon lui nécessaire pour parvenir à un règlement politique crédible et à une paix durable au Soudan.