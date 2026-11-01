Algérie : Le Polisario ravive les divisions entre le président Tebboune, le général Chengriha, le président Ferhat Mehenni

Le décès du directeur de cabinet de la présidence, Boualem Boualem, qui contrôlait et gérait les décisions importantes et stratégiques du palais présidentiel d’El Mouradia, intervient dans un contexte marqué par de fortes tensions au sommet de l’Etat de l’Algérie.

A cela s’ajoute la question du Sahara occidental, après la fin de la mission de la MINURSO, à la suite du double veto de la Russie et des Etats-Unis. Dans ce contexte, le général Saïd Chengriha reproche au président Abdelmadjid Tebboune sa politique étrangère concernant l’existence et l’avenir du Front Polisario sur le sol algérien à Tindouf qui est devenu leur Cité-Etat qui dispose de ses propres lois, de ses institutions, de sa propre force milicienne et sa politique.

Un autre dossier est également posé au régime algérien. Selon une information d’un agent des renseignements, une branche du gouvernement kabyle en exil en France, dirigée par son président Ferhat Mehenni, aurait envoyé une trentaine de jeunes au Moyen-Orient et en Afrique afin de suivre une formation militaire et de s’entraîner à la maîtrise de la doctrine militaire, pour l’indépendance.

Par ailleurs, selon une autre source proche de la présidence, tout déplacement à l’étranger pourrait désormais représenter un risque pour le général Saïd Chengriha comme pour Abdelmadjid Tebboune : celui de ne plus être en mesure de retrouver leur position ou leurs fonctions à leur retour.