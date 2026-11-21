La souveraineté ne se proclame pas : elle se finance. Et un pays qui refuse les conditionnalités du Fonds monétaire international (FMI), sans engager les réformes nécessaires, risque de découvrir, au pire moment, que sa marge de manœuvre a disparu, selon les analystes.

Pour les experts du FMI, le régime algérien, faute d’avoir élaboré une véritable alternative pour faire face à la crise économique, maîtriser la dette intérieure et endiguer le recours à la planche à billets, présente son refus de se plier aux exigences du FMI comme une affirmation de la souveraineté nationale.

Le discours est politiquement séduisant pour la consommation interne : l’Algérie ne serait pas disposée à accepter les recettes imposées de l’extérieur, ni à sacrifier ses choix économiques sur l’autel des institutions financières internationales.

Mais derrière cette posture souverainiste se pose une question autrement plus préoccupante : quelle stratégie le pouvoir algérien propose-t-il pour financer durablement son économie, réduire sa dépendance aux hydrocarbures et préserver le pouvoir d’achat de sa population, alors que des ressources financières considérables sont mobilisées pour soutenir certains régimes ou groupes armés au Moyen-Orient et en Afrique, au détriment potentiel des priorités économiques et sociales nationales ?

Refuser le FMI ne constitue pas une politique économique. C’est seulement refuser une forme de financement, de conditionnalité et de transparence.

Selon un expert du FMI, l’institution aurait été disposée, en contradiction avec ses propres principes de transparence et de rigueur financière, à fermer délibérément les yeux sur d’éventuels transferts de capitaux effectués par des responsables du régime algérien vers des banques offshore ou des établissements financiers à l’étranger, dans le but de préserver les intérêts économiques du pays.

L’annonce du retrait progressif de HSBC d’Algérie mérite une attention particulière. Une banque internationale ne quitte pas nécessairement un marché parce qu’un pays est au bord de l’effondrement. Les groupes bancaires réorganisent régulièrement leurs activités en fonction de leurs priorités commerciales et réglementaires.

Un pays qui refuse de recourir au FMI conserve une liberté de décision plus importante tant qu’il dispose de réserves suffisantes, d’un accès au financement et de recettes d’exportation capables de couvrir ses besoins.

Un pouvoir qui ne parvient pas à transformer la richesse nationale en progrès social risque de perdre progressivement la confiance de la population.

Un soulèvement populaire n’est jamais une conséquence mécanique d’une crise budgétaire. Il dépend aussi de la capacité des institutions à écouter, à corriger les politiques publiques, à permettre l’expression des revendications et à proposer des perspectives crédibles.

L’Algérie est un pays vaste, traversé par des réalités régionales, sociales, économiques et identitaires différentes. Une crise économique prolongée, combinée à une crise institutionnelle et à une perte de confiance dans le pouvoir central, pourrait accentuer les tensions existantes, territoriales et identitaires.

La fragmentation devient un risque plus sérieux lorsque plusieurs crises se cumulent : affaiblissement de l’Etat, rupture de confiance entre gouvernants et gouvernés, inégalités régionales, concurrence pour l’accès aux ressources et absence de mécanismes politiques permettant de résoudre pacifiquement les conflits.

La mise sous tutelle financière, le soulèvement populaire et la fragmentation nationale ne sont pas des destins écrits.

Une souveraineté qui ne produit ni richesse, ni emplois, ni justice économique finit par n’être qu’un slogan. Et un slogan ne protège aucun pays de la crise.