Algérie: les relations avec le Maroc

Abdelmajid Tebboune, avec une majorité de 58 pour cent de voix, a été proclamé président de l’Algérie le vendredi dernier, journée hebdomadaire du Hirak algérien, depuis le 22 février dernier.

Abdelmajid Tebboune, qui a été plusieurs fois ministre (collectivités locales, urbanisme et habitat, culture et communication), est lauréat de l’école nationale d’administration à Alger. Natif de la wilaya de Naama, frontalière avec le Maroc, il avait également été wali, dans plusieurs wilayas, puis ambassadeur, notamment en Iran, puis premier ministre pour moins de trois mois en 2017.

S’exprimant pendant la campagne électorale sur les relations entre l’Algérie et le Maroc, il avait repris un vieux discours algérien, datant des années 1994, dans lequel il a exigé des excuses du Royaume, à propos de ce qu’il estime être «les mauvais traitements» subis par ses compatriotes (touristes), qui se trouvaient au Maroc, lors de l’attentat contre l’hôtel Atlas Asni, à Marrakech.

L’attentat d’Atlas Asni, par un groupe de terroristes français d’origines marocaines et algériennes, avait tué deux touristes espagnols et blessé une française.

Persuadé de la responsabilité de l’Algérie, le Maroc impose le visa aux ressortissants algériens mais l’Algérie ne se contente pas de la réciprocité en instaurant la même mesure, mais fermera ses frontières terrestres avec le royaume.

Bien que le Maroc supprime l’obligation de visa en 2004, suivi de l’Algérie en 2005, la situation de la frontière terrestre n’a pas évolué depuis 1994, l’Algérie refusant la réouverture.

Lors de la première conférence de presse, donnée vendredi en début d’après-midi à Alger, quelques heures après sa proclamation comme vainqueur des présidentielles algériennes, le nouveau président a indiqué : « il y a eu des évènements qui ont causé la fermeture des frontières. Selon moi, il faut supprimer la principale cause du conflit et tout le reste suivra ».

«En ce qui concerne nos frères Marocains, je suis certain qu’ils nous aiment et qu’ils aiment l’Algérie. C’est d’ailleurs réciproque, les Algériens aiment les Marocains car c’est un peuple aimable », a-t-il souligné.

Le Roi Mohammed VI avait adressé un message de félicitations à M. Abdelmadjid Tebboune, suite à son élection président de la République algérienne démocratique et populaire.

Dans ce message, le Roi exprime ses sincères félicitations et ses vœux de plein succès à M. Abdelmadjid Tebboune dans ses hautes missions.

Le Roi réitère également son précédent appel pour ouvrir une nouvelle page dans les relations entre les deux pays voisins, sur la base de la confiance mutuelle et du dialogue constructif.

Abdelmajid Tebboune, comme plusieurs autres dirigeants algériens venus de l’ouest du pays, éprouvent beaucoup d’animosité à l’égard du Royaume marocain.

Tous les espoirs d’une normalisation prochaine entre les deux pays dans les dossiers sensibles, sont donc remis à plus tard.