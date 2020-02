Mali: au moins trois morts dans une attaque armée 

Au moins trois personnes ont été tuées par des hommes armés non identifiés jeudi à Ouatagouna au Mali, localité située prés de la ville d’Ansongo, dans la région de Gao, (nord), rapporte vendredi l’agence de presse malienne (AMAP).

Des hommes armés non identifiés qui sont arrivés dans les environs de 11Heures à Ouatagouna, se sont dirigés vers le domicile du Chef de village avant de brûler le véhicule de ce dernier à son absence.

Les terroristes ont tué le premier conseiller du Chef de village avant de se diriger vers le domicile du directeur de l’école qu’ils ont abattu, selon l’AMAP qui précise qu’une autre personne a trouvé la mort au cours de cette attaque.

Par ailleurs, six soldats ont été blessés et deux de leurs engins brûlés dans une attaque perpétrée jeudi par des hommes armés non identifiés au poste de Dinangourou, localité située dans le cercle de Koro, région de Mopti (centre), rapporte l’agence de presse malienne (AMAP).

« La riposte des forces armées (Fama) et les frappes aériennes ont permis de neutraliser plusieurs terroristes et de brûler une vingtaine de leurs engins à deux roues », selon la même source.

Les blessés ont été évacués à l’Hôpital régional de Mopti et que le ratissage continue pour retrouver et traquer d’éventuels assaillants ou leurs complices.