Tanzanie : Au moins 155 morts suite aux fortes pluies exacerbées par El Niño

En Tanzanie, les récentes averses ont déclenché des inondations et des glissements de terrain dans diverses zones du pays, comme l’a rapporté le Premier ministre Kassim Majaliwa devant le Parlement.

« Plus de 51 000 foyers et 200 000 personnes ont été touchés, entraînant 155 décès et environ 236 blessés. Plus de 10 000 habitations ont été endommagées à divers degrés », a-t-il énuméré, sans préciser la période des décès.

M. Majaliwa a également souligné les dommages causés aux cultures et aux infrastructures telles que les routes, les ponts et les voies ferrées, tous impactés par les conditions météorologiques extrêmes. Ces effets dévastateurs sont principalement attribués à la dégradation de l’environnement, notamment la déforestation, a-t-il ajouté.

D’autres pays de la région subissent également des précipitations anormalement fortes, résultant d’un nouvel épisode d’El Niño débuté mi-2023 et prévu pour durer jusqu’en mai, selon l’Organisation météorologique mondiale (OMM) le 5 mars.