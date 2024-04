Bénin : Renforcement des liens commerciaux avec la Chine

La deuxième édition du Forum d’investissement Bénin-Chine, accompagnée d’une conférence promouvant la 7e Exposition internationale d’importation de la Chine (CIIE), s’est déroulée le jeudi à Cotonou, capitale économique béninoise. Plus de 300 participants, parmi lesquels des responsables gouvernementaux, des représentants d’entreprises et de chambres de commerce des deux nations, ont assisté à cet événement visant à renforcer la coopération et les relations commerciales entre les deux pays.

Lors de la cérémonie d’ouverture du forum, le directeur général de l’Agence de promotion des investissements et des exportations (APIEX) du Bénin, Moubarack Soumanou, a souligné l’importance de cette rencontre pour les opérateurs économiques béninois et chinois. Il a mis en avant la plateforme unique offerte aux entreprises et investisseurs pour présenter les opportunités d’investissement au Bénin, établir des partenariats stratégiques et développer des projets communs. Selon lui, la stabilité politique du Bénin et ses relations pacifiques avec ses voisins sont des atouts pour un climat d’investissement compétitif.

La ministre de l’Industrie et du Commerce, Shadiya Alimatou Assouman, a également souligné les efforts du Bénin pour optimiser ses facteurs de production, créant ainsi un environnement compétitif propice à la rentabilité des investissements. Elle a mentionné la mise en place de zones franches industrielles et de zones économiques spécialisées offrant des avantages fiscaux et douaniers, ainsi qu’un code des investissements attractif, visant à attirer davantage d’investisseurs.

Dans le cadre de la conférence de promotion, le Bureau des expositions internationales d’importation de la Chine a présenté en détail la CIIE et a signé un mémorandum de coopération avec la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin. Les représentants des entreprises béninoises ont manifesté un vif intérêt pour participer à la 7e CIIE.