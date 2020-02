Banque centrale de Tanzanie : Finances

Les réserves de change et d’or de la Tanzanie ont atteint 5,5 milliards de dollars US au premier semestre de l’exercice 2019-2020, couvrant plus de six mois d’importations, selon la Banque centrale de Tanzanie.

La Banque centrale attribue la bonne tenue de ses réserves de change et d’or à la hausse de 25,5% en glissement annuel de la valeur des exportations de biens et services au cours du premier semestre de l’exercice 2019/2020, se situant à 5,554 milliards USD.

Ce niveau de couverture des importations dépasse largement la norme établie en la matière par la Banque centrale qui est de quatre mois et demi. En comparaison, la norme au niveau de la Communauté d’Afrique de l’Est (CAE) et de la Communauté de développement d’Afrique australe (SADC) dont est membre la Tanzanie, est respectivement de quatre mois et demi et six mois d’importations.