Côte d’Ivoire : aide américaine de 4 millions d’euros 

Les Etats-Unis ont octroyé un soutien financier de 2,7 milliards de Fcfa (4,2 millions d’euros) à la Côte d’Ivoire, destinée à la lutte contre la propagation du Covid-19 dans le pays.

L’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique en Côte d’Ivoire, Richard Bell, a indiqué qu’à travers ce financement, le gouvernement américain entend soutenir les priorités identifiées par le gouvernement ivoirien, à savoir renforcer les mesures de prévention et de contrôle des infections dans les établissements de soins de santé, améliorer la communication des risques au niveau communautaire et au niveau des prestataires de soins de santé.

Il vise, en outre, à améliorer la gestion des rumeurs sur les réseaux sociaux, limiter la propagation des maladies grâce à une meilleure localisation des contacts et la recherche des cas, contribuer à la surveillance épidémiologique plus robuste, gérer et analyser les données.