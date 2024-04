Kenya : Plusieurs morts suite à la rupture d’un barrage et des pluies diluviennes

La rupture d’un barrage au Kenya a entraîné la mort d’au moins 42 personnes. Cet incident tragique s’est produit au nord-ouest de Nairobi, où des pluies torrentielles ont également causé d’autres décès et maintiennent les écoles fermées. La gouverneure locale, Susan Kihika, a indiqué que le bilan de 42 morts était provisoire, car il reste des personnes coincées sous la boue, en cours de recherche.

Le barrage s’est rompu près de Mai Mahiu, dans le comté de Nakuru, provoquant des destructions de maisons et bloquant les routes principales. Cette catastrophe de lundi s’ajoute à un bilan déjà lourd pour la saison des pluies (mars-mai), qui compte désormais 120 décès au total.

En parallèle, la Croix-Rouge kényane a récupéré deux corps après le naufrage d’un bateau transportant de nombreuses personnes sur la rivière Tana en crue, dans l’est du pays. Vingt-trois personnes ont été secourues, mais des vidéos montrent le bateau en train de couler avec des passagers paniqués.

Le gouvernement avait averti de fortes pluies à venir et avait déjà signalé 76 morts dus aux inondations depuis mars. Ces intempéries exceptionnelles sont attribuées au phénomène climatique El Niño, affectant non seulement le Kenya mais également d’autres régions de l’Afrique de l’Est.

Les conséquences sont lourdes avec des routes submergées, des quartiers inondés, et plus de 130 000 personnes déplacées, principalement à Nairobi. Les écoles ont dû retarder leur rentrée d’une semaine en raison des conditions météorologiques dangereuses, priorisant la sécurité des élèves et du personnel éducatif.