Boko Haram : Six membres se rendent à la Force multinationale mixte pour la paix dans la région du lac Tchad

Durant la période du 17 au 27 avril, au moins six membres du groupe terroriste Boko Haram ont déposé leurs armes et se sont rendus à la Force multinationale mixte (FMM) au Cameroun et au Nigeria, selon le lieutenant-colonel Abubakar Abdullahi, responsable de l’information publique militaire. Ces redditions ont eu lieu pendant l’opération Lake Sanity 2 de la FMM, qui vise à éliminer les cachettes de Boko Haram dans la région du lac Tchad, notamment à la frontière entre le Cameroun et le Nigeria.

Des combattants de Boko Haram se sont remis aux troupes de la FMM dans l’Extrême-Nord du Cameroun et au Nigeria, certains étant accompagnés de leur famille. Les motivations de ces redditions incluent « le mécontentement croissant au sein du groupe », des problèmes internes et l’influence de l’opération Nashrul Salam récemment menée par la FMM.

La FMM, dans une démarche de réconciliation, appelle les autres membres de Boko Haram, dissimulés sur les îles du lac Tchad et dans les régions avoisinantes, à abandonner les hostilités et à embrasser la paix. Le chef de l’information publique militaire a réaffirmé l’engagement de la FMM à restaurer la paix et la stabilité durables dans la région du bassin du lac Tchad, tout en encourageant les terroristes à suivre l’exemple de ceux qui se sont déjà rendus.