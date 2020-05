Sénégal : Un couvre-feu de 20h à 6h sur l’ensemble du territoire national

Le chef de l’Etat sénégalais, Macky Sall, a prorogé, pour la deuxième fois, jusqu’au 2 juin, l’état d’urgence proclamé le 23 mars en même temps qu’un couvre-feu (20h à 6 h) sur l’ensemble du territoire du pays pour relever le niveau de riposte à la pandémie du Covid-19.

L’état d’urgence, proclamé par décret le 23 mars 2020, est, à nouveau, prorogé pour une durée de 30 jours sur toute l’étendue du territoire national, précise le décret, ajoutant que « le ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent décret ».

« Conformément à la loi sur l’état d’urgence, ces mesures donneront en particulier aux autorités administratives compétentes le pouvoir de réglementer ou d’interdire la circulation des personnes, des véhicules ou des biens dans certains lieux et à certaines heures, d’interdire, à titre général ou particulier, tous cortèges, défilés, rassemblements et manifestations sur la voie publique ; d’ordonner la fermeture provisoire des lieux publics et lieux de réunions, d’interdire, à titre général ou particulier, les réunions publiques ou privées de quelque nature qu’elles soient, susceptibles de provoquer ou d’entretenir le désordre », avait déclaré Macky Sall.