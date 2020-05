Ethiopie : aide alimentaire et financière à 2 millions de personnes par le PAM

Le Programme alimentaire mondial (PAM) a accordé une aide alimentaire et financière à deux millions de personnes en Ethiopie, dont 700 000 réfugiés.

Le PAM continue de fournir une assistance sous forme d’aide alimentaire et en espèce à 2 millions de personnes dans le cadre du plan de réponse humanitaire, dont 700 000 réfugiés, 300 000 femmes enceintes et allaitantes souffrant de malnutrition et des enfants âgés de 6 à 59 mois.

Sur les 110 millions d’habitants que compte l’Ethiopie, environ 15 millions dépendent de l’aide alimentaire.