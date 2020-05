Kenya: 16 morts et plus de 2000 familles déplacées dans les inondations et glissements de terrain

Au moins seize personnes ont trouvé la mort et plus de 2000 familles ont été déplacées dans les inondations et glissements de terrain qui ont touché dimanche plusieurs comtés du centre du Kenya.

Le directeur régional de la Croix-Rouge du Kenya, Gitonga Mugambi, a déclaré que sept corps ont été retrouvés, alors que les recherches se poursuivent pour retrouver les autres victimes qui ont été emportées par les eaux et les coulées de boues, à la suite des fortes précipitations qui s’étaient abattues ces derniers jours dans la région.

Selon M. Gitonga, plus de 400 familles avaient été déplacées dans le comté de Kirinyaga, plus de 500 à Laikipia, plus de 700 à Murang’a, plus de 400 à Kiambu et plus de 120 à Nyeri suite aux fortes averses.

Ce bilan s’ajoute aux 200 morts et 100.000 déplacés déclarés dernièrement au Kenya, suite aux crues, inondations et coulées de boue survenues dans plusieurs régions de l’Ouest du pays.