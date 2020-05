Gabon : prêt de neuf millions de dollars par la BIRD pour Covid-19

La banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), branche de la Banque mondiale, vient d’accorder un prêt de 9 millions de dollars au Gabon pour sa lutte contre la propagation du Coronavirus Covid-19.

Ce prêt est affecté pour le système sanitaire, notamment la prévention, la détection et la prise en charge des cas, conformément au plan de riposte national.

Il servira également pour l’équipement et fournitures tels que les ambulances médicalisées, les équipements de protection individuelle et des kits de diagnostic pour le dépistage et le laboratoire, selon la représentante résidente de la Banque mondiale au Gabon, Alice Ouédraogo.