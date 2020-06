Côte d’Ivoire: plusieurs terroristes de l’attaque de Kafolo dont le chef du commando arrêtés (Officiel)

Plusieurs personnes dont le chef du commando, impliquées dans l’attaque terroriste perpétrée il y a eu une dizaine de jours contre une position de l’armée ivoirienne à Kafolo dans l’extrême-nord du pays, ont été arrêtées, selon de source officielle.

Le ministre d’État ivoirien chargé de la défense Hamed Bakayoko, a annoncé que le chef du commando qui a mené l’action a été arrêté.

Il s’exprimait lors une cérémonie dite de recueillement au camp militaire d’Akouedo (Est d’Abidjan) en mémoire des soldats ivoiriens tués dans l’attaque de Kafolo.

« Quand quelqu’un touche à la Côte d’Ivoire, quand quelqu’un tue un Ivoirien, on réagit. Tous ceux qui ont fait cela sont en voie d’arrestation. L’État mettra tout en œuvre pour que tous ceux qui ont commis cet acte ignoble et tout leurs complices tapis dans l’ombre soient arrêtés», a promis M. Bakayoko dénonçant des complicités nationales et internationales.

C’est la deuxième attaque jihadiste sur le sol ivoirien depuis l’attentat meurtrier de la plage de Grand-Bassam en 2016.