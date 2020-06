Somalie : Six jihadiste d’Al-Shabab tués dans le sud de (Armée)

Six terroristes armés du groupe somalien Al Shabab ont été éliminés par l’armée somalienne qui menait des opérations jeudi dans les régions de Jamame et de Kismayo (sud), selon des responsables de l’armée somalienne.

« Nous avons repris les villages de Hawaljiri, Yaqbishar et Bernasey pendant l’opération et nos forces ont tué six combattants Shabab lors d’une confrontation », a affirmé le commandant Hassan Aden Iraqi dans une déclaration à la presse, assurant que les forces somaliennes vont intensifier leurs opérations jusqu’à ce qu’elles chassent les combattants de toute la région.