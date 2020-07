Côte d’Ivoire: Israël remet du matériel de protection au ministère ivoirien de la Santé

L’ambassade d’Israël à Abidjan a livré du matériel de protection au ministère ivoirien de la Santé et de l’Hygiène publique dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus, Covid-19.

Ce matériel, composé de thermomètres, de combinaisons, de masques, de gel hydro-alcoolique et de divers autres objets a été remis par le premier secrétaire et consul Nitzan Arny au conseiller du président de la République et coordonnateur national du renseignement, le préfet Traore Vassiriki, selon un communiqué transmis à l’AIP.

Au cours de la cérémonie qui s’est déroulée à Abidjan, M. Nitzan Arny a souligné que pour vaincre cette pandémie, il faut une synergie d’efforts.