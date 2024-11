Coopération Militaire Maroc-USA : Un Message Clair pour l’Algérie et l’Iran sur la Stabilité et la Sécurité Régionales

Dans le cadre de la coopération militaire entre le Maroc et les Etats-Unis, une délégation des Forces Armées Royales, dirigée par le Général de Corps d’Armée Mohammed Berrid, Inspecteur Général des FAR et Commandant de la Zone Sud, a effectué, lundi, une visite à bord du porte-avions USS Harry S. Truman, en Méditerranée, au large d’Al Hoceima.

A son arrivée, la délégation marocaine a été accueillie par le Contre-Amiral Sean R. Bailey, Commandant du 8ème Groupe Aéronaval, et le Capitaine de Vaisseau Dave Snowden, Commandant du porte-avions USS Truman.

Au cours de cette visite, des présentations ont été faites sur les missions du Groupe Aéronaval et ses capacités opérationnelles. Le drapeau marocain a également été hissé à bord du porte-avions pour marquer l’événement.

D’autre part, le 22 novembre, deux bombardiers stratégiques B-52 Stratofortress de l’US Air Force ont participé à un entraînement conjoint avec l’Armée de l’Air Royale Marocaine. Les bombardiers ont décollé de RAF Fairford, une base de la Royal Air Force située dans le Gloucestershire, au Royaume-Uni, pour cette mission de formation conjointe.

Selon les experts, le Maroc est un acteur clé dans le maintien de la stabilité et de la sécurité régionale, contribuant à la paix et à la prospérité au Moyen-Orient et en Afrique.

Cet entraînement faisait partie de la mission Bomber Task Force 25-1, couvrant plusieurs pays du Moyen-Orient et de la région nordique. En septembre 2020, des F-16 marocains avaient déjà participé à une mission conjointe avec un B-52H américain dans le cadre de la Bomber Task Force Europe. L’ambassade des Etats-Unis avait alors souligné que de telles opérations renforcent l’engagement commun envers la sécurité et la stabilité mondiales.

Les responsables marocains et américains ont exprimé leur satisfaction quant à la dynamique de la coopération militaire bilatérale et ont échangé sur des questions d’intérêt commun, notamment la sécurité régionale et le renforcement des capacités des deux armées pour faire face aux menaces multiples et variées. Ils ont également abordé le développement des exercices aériens et navals conjoints.