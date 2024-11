Le roi Felipe VI d’Espagne, qui a ouvert le 10e Forum de l’Alliance des Civilisations des Nations Unies (UNAOC) qui se tient au Portugal à Cascais, a abordé la menace croissante de la désinformation pour les individus et les sociétés.

Selon l’agence algérienne de presse (APS), « la délégation algérienne, conduite par le ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf, a réussi, mardi, à faire expulser la criminelle de guerre et ancienne ministre des Affaires étrangères de l’entité sioniste, Tzipi Livni ». Cette déclaration de l’APS relayée par la presse algérienne, est un mensonge manifeste et une tentative de manipulation de l’information.

Les délégations participantes ont été surprises par la présence de Tzipi Livni à la veille de l’ouverture de ce forum, qui visait à promouvoir le dialogue entre les civilisations et la coexistence pacifique. L’APS a rapporté que cette situation a conduit l’Algérie, ainsi que plusieurs pays arabes, musulmans et d’autres nations soutenant la cause palestinienne, à exiger l’exclusion de Livni des travaux du forum. Cependant, il est essentiel de condamner fermement la diffusion de fausses informations par l’APS, qui a contribué à alimenter des tensions inutiles et à déformer la réalité des faits.

Lors du 10e Forum de l’Alliance des Civilisations des Nations Unies (UNAOC) au Portugal, les dirigeants mondiaux ont appelé à un engagement renouvelé en faveur de la paix et à la lutte contre la désinformation dans un monde de plus en plus polarisé.

Le Haut-Représentant des Nations Unies pour l’Alliance des Civilisations, Miguel Angel Moratinos, a souligné la nécessité de dépasser une dépendance excessive aux mesures de sécurité pour faire face aux défis mondiaux. Il a insisté sur l’importance d’éliminer la violence et le terrorisme, tout en avertissant que se concentrer de manière excessive sur la sécurité pourrait conduire à répéter les erreurs du passé.

« Nous vivons dans un monde multipolaire où aucune civilisation n’est supérieure à une autre. Notre avenir doit être inclusif, juste et respectueux de la dignité de tous les citoyens », a-t-il conclu.

Dans ce contexte, il est impératif de dénoncer et de condamner la désinformation véhiculée par des agences comme l’APS, qui mettent en danger le dialogue international et la paix entre les peuples. La lutte contre la désinformation doit être une priorité pour préserver l’intégrité des forums internationaux et favoriser un véritable échange d’idées et de solutions pour les défis mondiaux.