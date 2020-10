Somalie: cinq personnes tuées dans une attaque à Mogadiscio

Cinq morts dont une femme est le bilan provisoire de l’attaque à Mogadiscio par des hommes armés soupçonnés d’appartenir à la milice shebab, a annoncé mardi la police somalienne.

Les hommes armés ont tendu une embuscade contre un véhicule où se trouvaient un responsable local et une femme qui l’accompagnait, et les ont tués par balles, a déclaré un responsable de la police, Omar Mohamed.

Les assaillants ont abandonné leur véhicule chargé d’explosifs, près de la scène de l’attaque, qui a explosé alors que les forces de sécurité allaient l’examiner, tuant trois personnes supplémentaires et portant à cinq le nombre total de victimes.

Cet attentat fait suite à l’élimination dimanche par les forces somaliennes de 4 éléments du groupe al-Shebab, dans la ville de Qansah Dhere, au sud du pays.