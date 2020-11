Ouganda : Tullow Oil se retire du territoire ougandais

Sept mois après la conclusion de la cession de ses parts en Ouganda à Total, Tullow Oil, groupe pétrolier britannique, a encaissé la somme de 500 millions de dollars, marquant officiellement son retrait du territoire ougandais.

Tullow a exploité pendant 16 ans des gisements du gaz et du pétrole en Ouganda (projet de développement du Lac Albert).

« Nous suivrons avec beaucoup d’intérêt les progrès du secteur pétrolier et gazier ougandais et nous tous, chez Tullow, souhaitons bonne chance au peuple et au gouvernement ougandais ainsi qu’à nos anciens partenaires de coentreprise pour faire avancer cet important projet », a indiqué Rahul Dhir, CEO de la compagnie.

Après cette opération, la dette nette de Tullow est passée à 2,4 milliards de dollars et ses liquidités disponibles affichent désormais 1 milliard de dollars. Une situation financière stable qui devrait permettre à la société de se concentrer sur des projets à plus forte valeur ajoutée.