Angola : garantie souveraine pour Grupo Carrinho SA

L’Angola a approuvé l’octroi d’une garantie souveraine de 56,9 millions d’euros pour couvrir un accord individuel de financement en faveur de Grupo Carrinho SA dans la province de Benguela.

L’accord, qui sera signé entre la Banque de développement de l’Angola, la Deutsche Bank et l’Agence de crédit à l’exportation SACE, servira pour le contrat d’importation de biens et d’équipements pour le projet d’usine de production d’huile alimentaire et de farine de soja à Benguela, appartenant au groupe Carrinho SA.