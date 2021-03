Djibouti : la CNSS a investi dans le stock de TDB

Djibouti, par l’intermédiaire de sa Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), a investi 5 millions USD dans le stock de capital de la Trade and Development Bank (TDB), la Banque de commerce et de développement d’Afrique orientale et australe.

Le pays de la corne de l’Afrique devient ainsi son 18e actionnaire institutionnel, et la caisse devient le premier investisseur djiboutien dans ses actions de catégorie B.

Deka Ahmed Robleh, directrice générale de la CNSS, a indiqué que son institution « se réjouit de cet investissement qui lui permettra de faire fructifier ses ressources tout en maintenant un niveau de risque maîtrisé. Par cette participation, la CNSS entend également soutenir une institution financière qui promeut le développement économique et social de Djibouti et de sa région ».