Afrique : les pays africains appelés à trouver de nouvelles façons de résoudre leurs problèmes (World Peace Tracts)

Les pays africains sont appelés à travailler ensemble pour trouver de nouvelles façons de résoudre leurs problèmes, aller de l’avant économiquement et devenir prospères, a indiqué jeudi l’organisation internationale World Peace Tracts.

« Le continent africain a besoin d’une paix durable », a souligné l’organisation dans un communiqué, soulignant que bien que de nombreux pays aient fait quelques progrès en ce sens, les populations africaines continuent d’être confrontées au quotidien à de multiples difficultés.

Dans ce sens, World Peace Tracts a initié le processus baptisé « Règlement pacifique pour des économies et une paix durables en Afrique », en créant les Accords de paix panafricains, en vue de parvenir à une solution économique favorisant la paix par le biais d’opportunités d’acquisition de capital, offertes aux familles défavorisées d’Afrique.

« Les nouveaux Accords de paix panafricains comprennent un processus d’acquisition de capital destiné aux familles africaines démunies qui leur permettra à la fois d’être propriétaires d’un capital pour devenir des acteurs économiques et de construire une paix durable », poursuit la même source.

Elle relève ainsi que « les économies africaines ont été dévastées par la guerre et la pauvreté. Au cours des cinquante dernières années, l’Afrique a connu plus de 500 conflits qui ont fait plus de dix millions de morts ».

Les Accords de paix panafricains ont été conçus pour élaborer des instruments de financement pour la paix qui pourront faire du Tchad, du Soudan et du Soudan du Sud des pays pilotes de la reconstruction des économies africaines, poursuit l’organisation qui compte parmi ses membres des entrepreneurs et des chefs d’entreprises.

Elle signale, en outre, que le Règlement pacifique pour des économies et une paix durables en Afrique présente un aperçu de l’état actuel de l’économie africaine en lien avec sa durabilité, ainsi que des solutions potentielles de réconciliation.