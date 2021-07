Mali: trois Chinois et deux Mauritaniens enlevés (l’armée)

L’armée malienne a annoncé samedi l’enlèvement de trois Chinois et de deux Mauritaniens travaillant pour des entreprises de construction dans la région du Sahel, non loin de la frontière avec la Mauritanie.

L’attaque s’est déroulée sur un site de travaux à quelque 55 km de la ville de Kwala, dans le sud-ouest du pays.

L’agence de presse mauritanienne Al-Akhbar a rapporté que les assaillants, qui sont arrivés à moto, ont incendié des réservoirs de carburant avant de s’enfuir avec les otages. Plusieurs matériels et équipements de chantier ont été détruits.