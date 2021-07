Rwanda : l’Association Internationale de Maires Francophones

L’Association Internationale de Maires Francophones (AIMF) financera la construction de 15 centres de santé et de deux maternités dans les villes de Kigali, Rusizi et Rubavu.

Les futures installations auront une capacité d’accueil de 85.000 personnes, selon la déclaration de Pierre Baillet, secrétaire permanent de l’AIMF.

Le soutien de l’AIMF a été annoncé deux jours avant la 41ème Assemblée générale de l’Association, prévue du 18 au 22 juillet dans la capitale rwandaise.

L’Assemblée générale de l’Association rassemblera plus de 200 participants provenant de 30 pays.

L’AIMF prévoit également de soutenir les coopératives agricoles et les secteurs de l’éducation et du sport dans le district de Rubavu.