Afrique du Sud : le gouvernement provincial du KwZulu-Natal a décrété l’état de catastrophe

Le gouvernement provincial du KwZulu-Natal en Afrique du Sud a décrété l’état de catastrophe en raison de l’ampleur des dommages économiques et humains causés par les récentes émeutes violentes qui ont secoué plusieurs régions du pays.

«Cette décision a été prise après avoir reçu un rapport d’étape détaillé, basé sur les évaluations effectuées par les différents organes de l’Etat pour déterminer l’ampleur des dommages et des implications financières de ces troubles», a indiqué le gouvernement provincial dans un communiqué.

Il a précisé que «les coûts estimés des dommages et des réparations requises pour les départements sectoriels sont de 1,5 milliards de rands (plus de 100 millions de dollars), tandis que les dommages municipaux nécessitent 50 millions de Rands (3,5 millions de dollars)».

L’Afrique du Sud a perdu plus de 50 milliards de rands (plus de 3 milliards de dollars) à cause des violences et des pillages qui ont secoué plusieurs régions du pays depuis l’incarcération de l’ancien président sud-africain Jacob Zuma pour outrage à la Justice.