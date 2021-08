Afrique du Sud : cession des parts de la compagnie aérienne publique “SAA”

Le gouvernement sud-africain a cédé sa participation majoritaire dans la compagnie aérienne publique en désastre “SAA” au profit d’un consortium sud-africain, a annoncé le ministre des Entreprises publiques, Pravin Gordhan.

“Le gouvernement a convenu que la SAA appartiendra désormais à un partenariat entre l’Etat avec 49% et un partenaire stratégique représenté par le Consortium Tatsako qui détiendra 51% de la compagnie”, a déclaré M. Gordhan dans un point de presse.

Il a ajouté que l’objectif essentiel du département est de “mettre en place une compagnie aérienne viable et compétitive et, une fois lancée, assurer qu’elle ne dépend plus du budget de l’État pour son renflouement”.

La SAA a été placée depuis décembre 2019 sous un plan de sauvetage pour éviter sa faillite. Mais ses problèmes financiers de longue date se sont aggravés pendant la pandémie de la Covid-19, ce qui l’a obligée à suspendre toutes ses opérations dès septembre 2020.

Au cours des dernières années, le gouvernement a injecté plus de 1,3 milliard de dollars (20 milliards de Rands) en renflouements à la SAA qui a subi des pertes de plus de 2,2 milliards de dollars (32 milliards de rands) au fil des ans.