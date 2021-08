Cameroun : Trois militaires tués dans une attaque de Boko Haram

Au moins 3 militaires camerounais ont été tués et plusieurs autres blessés, dimanche soir, dans une attaque de Boko Haram, dans la région de l’Extrême-Nord du Cameroun, près de la frontière avec le Nigeria.

«Dans la nuit de dimanche à lundi 9 août, des combattants terroristes de Boko Haram lourdement armés, ont attaqué le poste militaire de Sagme situé près de Fotokol », a indiqué le gouverneur de l’Extrême-Nord, Bakari Midjiyawa.

« Lors de cette attaque, nous avons perdu trois de nos vaillants soldats. Cinq autres ont été blessés et plusieurs matériels militaires dont des armes et un véhicule ont été emportés par les assaillants qui se sont, plus tard, repliés vers le pays voisin », a-t-il précisé ajoutant que le bilan pourrait s’alourdir.

Depuis quelques mois, les attaques se sont multipliées dans cette zone proche des frontières tchadiennes et nigérianes.

Le 24 juillet dernier, au moins six soldats camerounais avaient trouvé la mort dans une précédente attaque de Boko Haram contre ce même poste militaire de Sagme.