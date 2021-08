Centrafrique: vaccination contre le tétanos dans le sud-ouest du pays

Une campagne de vaccination contre le tétanos a été lancée vendredi dans la préfecture de la Lobaye, dans le sud-ouest de la Centrafrique.

S’étalant sur une durée de 5 jours, la campagne est menée par des équipes fixes qui assurent la prise en charge des groupes cibles des centres-villes, tandis que des équipes mobiles se dirigeront vers les villages éloignés dans le but d’immuniser les populations bénéficiaires, a indiqué un responsable médical à la presse.

Le gouvernement, avec le concours de partenaires, avait décidé de cette campagne afin de réduire l’incidence du tétanos qui est l’une des principales causes de la mortalité maternelle et néo-natale dans ladite préfecture, en renforçant l’immunité des filles et des femmes en âges de procréer, précise-t-on.