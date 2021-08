Niger : 15 civils tués dans une nouvelle attaque armée

Une nouvelle attaque menée le lundi 09 Août 2021 contre des populations civiles du village de Falanzandan, dans le Département de Banibangou, Région de Tillabéry, à l’ouest du Niger, a fait 15 personnes tuées et deux autres blessées, selon un bilan fourni au soir du 11 Août 2021 par le Ministère de l’Intérieur.

Dans ce communiqué, qui précise que l’attaque a été menée par des individus armés non encore identifiés, il est précisé que les victimes travaillaient dans un champ quand les assaillants les ont surprises.

A la suite de cette attaque, les dispositions sécuritaires et sanitaires prises ont été renforcées et une enquête est ouverte pour retrouver et traduire devant les tribunaux les auteurs de ce crime lâche et barbare, annonce le Ministère de l’Intérieur, qui appelle la population à plus de vigilance.

La Région de Tillabéry, note-t-on, fait l’objet depuis plusieurs années d’attaques terroristes meurtrières ayant conduit le Gouvernement à instaurer l’Etat d’urgence. Mais en dépit de cette mesure exceptionnelle qui renforce le pouvoir des forces de défense et de sécurité, les terroristes réussissent des actions sporadiques contre les populations civiles.