Burkina Faso : Proclamation officielle de la Révolution progressiste populaire 

Le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a officiellement proclamé, ce 1er avril, la Révolution Progressiste Populaire (RPP) lors de la cérémonie de montée des couleurs nationales au Palais de Koulouba. Cette déclaration marque le début d’une nouvelle ère pour le Burkina Faso et appelle chaque citoyen à s’investir pleinement pour l’essor de la nation. Retour sur les points essentiels de son discours, selon l’Agence d’Information du Burkina.

Loin d’être une simple coïncidence avec le 1er avril, le discours du Président Traoré a souligné la naissance de la Révolution Progressiste Populaire, un mouvement inspiré de la Révolution Démocratique et Populaire de 1983 portée par le Capitaine Thomas Sankara. Cette nouvelle révolution se fixe pour objectifs, outre la reconquête totale et le maintien de l’intégrité territoriale, de renforcer la souveraineté et de propulser le développement du Burkina Faso.

Dans son discours, le Président a insisté sur l’importance de l’unité nationale et de l’engagement de chaque Burkinabè. S’adressant à ses compatriotes qu’il a appelés « Camarades », il a évoqué les sacrifices nécessaires pour le bien-être du peuple. Il a souligné les progrès réalisés en matière de sécurité, tout en appelant à une mobilisation collective pour assurer le succès de la révolution.

Il a ensuite mis en garde contre les ennemis internes et externes du pays, dénonçant ceux qui, nostalgiques des événements de 1987 ayant coûté la vie à Thomas Sankara, tentent de semer le chaos. « Nous serons impitoyables ! », a-t-il averti, face à ceux qui chercheraient à déstabiliser le Burkina Faso. Le Président a également appelé la population à la vigilance face aux tentatives de désinformation et de subversion, notamment issues de l’impérialisme. Il a fermement affirmé que toute forme de trahison serait inacceptable, peu importe les justifications avancées.

En ce qui concerne la démocratie, un concept souvent mis en avant par certaines puissances étrangères, Ibrahim Traoré a précisé que le Burkina Faso ne se situe pas dans un cadre démocratique traditionnel, mais dans une révolution progressiste populaire. Pour lui, la démocratie est un aboutissement et non un point de départ. Il a insisté sur l’importance de maintenir l’ordre et la discipline dans le processus révolutionnaire, soulignant que les réformes sociales, économiques et politiques nécessitent un cadre structuré pour réussir.

Le Président a averti que les opportunistes et les traîtres, qui tenteraient de freiner la révolution, ne pourraient résister face à la détermination du peuple burkinabè. « Nous poursuivrons notre révolution, quel qu’en soit le prix », a-t-il martelé.

La Révolution Progressiste Populaire se donne des objectifs ambitieux, notamment la modernisation des infrastructures, l’amélioration du système éducatif et de santé, le développement industriel, ainsi que la construction de routes. Cependant, la sécurisation du territoire demeure une priorité absolue.

Alors que l’idéologie de la RPP continue de se formaliser, le Président a invité chaque citoyen à jouer son rôle pour garantir l’appropriation de la révolution et sa mise en œuvre effective.