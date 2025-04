Algérie : Tindouf, de facto une Cité-Etat du Polisario et du terrorisme

Depuis plusieurs décennies, Tindouf, une ville située dans le sud-ouest de l’Algérie, est devenu un centre de pouvoir et de gouvernance pour le Front Polisario. Bien que Tindouf fasse officiellement partie de l’Algérie, cette région est devenue, de facto, une véritable cité-État du groupe terroriste Polisario, marquée par un contrôle administratif, politique et social, exercé sur la population sahraouie, selon, D.C et J.W, des experts en analyse.

Au fil des années, Tindouf est devenu un centre de pouvoir du Polisario, où l’organisation a installé son gouvernement, ses structures administratives et ses milices.

Bien que le territoire soit toujours sous la juridiction de l’Algérie, la région est gouvernée par le Polisario, et les sahraouis y vivent sous son autorité, avec un sentiment de contrainte à cette entité qu’est la république arabe sahraouie démocratique (RASD).

Si l’Algérie soutient activement le Polisario notamment sur le plan diplomatique et logistique, ce rôle est perçu comme une situation de « cohabitation stratégique » où le régime algérien appuie le Polisario, mais sans en faire un véritable territoire vis-à-vis des algériens.

De plus, l’influence de la Libye sous Mouammar Kadhafi dans les années 1970 et 1980 a renforcé cette dynamique. Kadhafi a apporté un soutien militaire et financier crucial au Polisario, contribuant à solidifier sa présence à Tindouf et à renforcer l’argumentation de l’autonomie sahraouie.

La wilaya de Tindouf, est devenue un modèle de gouvernance autonome unique au monde sur un territoire souverain ; et dans ce contexte, elle fonctionne en tant que cité-État pour le Polisario, même si cette situation n’est pas reconnue par la communauté internationale, un piège pour le régime algérien.

Sur les aspects suivants, le Front Polisario exerce un pouvoir à Tindouf :

1. Administration et Gouvernance : Le Polisario gère l’organisation politique, administrative des camps, et a mis en place des structures de gouvernance qui incluent un président, des ministres, et une assemblée nationale.

2. Soutien International : Bien que la majorité des pays reconnaissent la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental dont les Etats Unis, la France, l’Espagne, les pays arabes ainsi que de l’Afrique, de l’Asie et de l’Amérique latine, certains Etats comme l’Afrique du Sud et autres reconnaissent la RASD et lui accordent une représentation diplomatique, ce qui renforce l’image de Tindouf comme un territoire autonome sous contrôle du Polisario.

3. Sécurité et Défense : Le Polisario, avec le régime algérien, iranien et les groupes terroristes du Moyen-Orient tels le Hamas, le Hezbollah libanais, les Houthis, maintient une force estimée à dix milles miliciens qui mène des opérations contre les forces marocaines le long des frontières algéro-marocaines.

En Conclusion : Tindouf, Cité-Etat des terroristes du polisario ou du régime militaire du général Saïd Chengriha et du président Abdelmadjid Tebboune ?