Nigeria : Le président limoge les dirigeants de la compagnie pétrolière nationale

Le président nigérian, Bola Ahmed Tinubu, a décidé de limoger l’ensemble des responsables de la Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC), la compagnie pétrolière nationale du pays, a annoncé un porte-parole de la présidence mercredi. Cette décision intervient alors que le Nigeria, premier producteur de pétrole en Afrique, connaît une baisse significative de sa production depuis plusieurs années.

Mele Kyari, directeur général de la NNPC, et Pius Akinyelure, président de la société et proche allié de M. Tinubu, ont tous deux été démis de leurs fonctions. M. Kyari a immédiatement été remplacé par Bayo Ojulari, ancien directeur général de Shell Nigeria Exploration and Production Company (SNEPCO), une filiale du géant pétrolier britannique Shell.

Bayo Onanuga, conseiller en communication du président Tinubu, a expliqué que cette restructuration du conseil d’administration était essentielle pour «améliorer l’efficacité opérationnelle, rétablir la confiance des investisseurs, stimuler le contenu local, favoriser la croissance économique et avancer dans la commercialisation et la diversification du gaz».

La NNPC est depuis longtemps accusée de corruption, d’ingérence politique et de mauvaise gestion. Ces problèmes ont contribué à la baisse continue de la production pétrolière nigériane, qui est tombée en 2023 en dessous du million de barils par jour, bien loin de l’objectif de 2 millions de barils fixée par le gouvernement pour 2027.

La compagnie pétrolière d’État devrait contribuer à hauteur d’au moins 10 % de la production quotidienne du pays d’ici 2027. Le nouveau conseil d’administration aura pour mission de revoir les partenariats stratégiques, augmenter la production de pétrole, répondre à la demande locale croissante et mettre fin au vol de pétrole, un problème majeur pour le pays.

« Le président Tinubu attend de ce nouveau conseil qu’il porte la part de la NNPC dans la production de pétrole brut à 200 000 barils par jour d’ici 2027 et à 500 000 barils par jour d’ici 2030 », a ajouté Onanuga.

En août 2023, la NNPC avait annoncé un bénéfice annuel record d’environ 2 milliards de dollars, mais quelques semaines plus tard, l’entreprise avait signalé que « des difficultés financières avaient exercé une pression considérable » sur ses opérations.