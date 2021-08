Rwanda : la lutte contre les effets néfastes de la pollution au mercure

Le gouvernement rwandais vient d’approuver des projets d’une valeur de 2,2 millions de dollars pour lutter contre les effets néfastes de la pollution au mercure, qui menace à la fois la santé humaine et l’environnement.

Ces projets, qui seront menés par l’Autorité rwandaise de gestion de l’environnement (REMA), touchent les principaux secteurs liés à l’utilisation du mercure, notamment les mines, les TIC, les transports, selon REMA.

Le mercure est une substance toxique qui peut avoir des effets nocifs sur la santé et sur l’environnement. La pollution par le mercure provient de sources naturelles, comme l’activité volcanique et les feux de forêt, mais aussi d’activités humaines, comme la combustion du charbon, l’extraction des métaux et l’incinération des déchets.