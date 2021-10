Afrique du Sud: 10 morts et des dizaines de blessés dans un accident de bus

Au moins dix personnes ont été tuées et des dizaines d’autres blessées dans un accident de bus survenu dans la province sud-africaine du KwaZulu-Natal, ont indiqué mardi les services de secours.



«A l’arrivée des services d’urgence, au moins cinquante personnes avaient subi des blessures allant de modérées à graves, tandis que dix personnes ont été déclarées mortes sur les lieux», a déclaré le porte-parole du service de secours Netcare911, Shawn Herbst.



Pour sa part, le porte-parole des services d’urgence provinciaux, Robert Mckenzie, a fait savoir que selon les informations recueillies sur place, un bus a quitté l’autoroute et s’est écrasé dans la brousse adjacente.



En août dernier, vingt-huit personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées dans un accident de bus survenu dans la province du Cap Oriental (sud-est).



Les routes sud-africaines sont parmi les plus meurtrières en Afrique. Selon des chiffres officiels, plus de 14.000 personnes sont tuées chaque année sur les routes du pays.



Ces accidents coûtent à l’économie sud-africaine plus de 164 milliards de Rands (environ 11 milliards de dollars).